Eventi Ceriale: Orchestra “Bagutti” per le serate danzanti, il cabaret di Zelig con Antonio Ornano e sfilata di moda

Proseguono con grande successo le serate danzanti in località Pineta a Ceriale, organizzate dall’assessorato alle manifestazioni del Comune per l’estate 2019. Questo giovedì, alle ore 21:00, è in programma una serata di intrattenimento musicale con l’orchestra-spettacolo “Franco Bagutti”, in piazza Eroi della Resistenza.

“La scelta delle serate dedicate al liscio si è rivelata vincente – ha detto l’assessore alle manifestazioni del Comune di Ceriale Eugenio Maineri -. Per questo giovedì prevediamo una grande affluenza di pubblico, come nelle serate precedenti… Abbiamo riscontrato un forte apprezzamento per l’iniziativa con presenze dagli altri comuni, dalle altre province e addirittura dal Basso Piemonte”.

Altro appuntamento da non perdere nell’estate cerialese sarà quello di lunedì 12 agosto, con lo spettacolo di cabaret di Antonio Ornano, uno dei protagonisti della nota trasmissione “Zelig”. Antonio Ornano, monologhista che calca da tempo il palco di Zelig, intratterrà il pubblico con paragoni tra il mondo animale e quello umano, uno spettacolo divertente ma anche riflessivo, con sketch davvero esilaranti.

Durante la serata si svolgerà anche una sfilata di moda organizzata grazie alla collaborazione con alcuni commercianti cerialesi. “Attimi di Moda – Defilè” è il titolo dell’iniziativa che vede protagonisti i seguenti negozianti: “Piccole Pesti”, “Coccinella”, “Fronte Mare” e “Profumi e Balocchi”.

Il doppio evento si terrà sempre in piazza Eroi della Resistenza, a partire dalle 21:15.

“Anche per questa serata non mancherà una nutrita partecipazione da parte di turisti, cittadini e visitatori: credo che il successo di queste manifestazioni sia la leggerezza e l’allegria, ingredienti che abbiamo voluto mettere in campo per il programma di eventi estivi, all’insegna di relax e divertimento” conclude l’assessore Maineri.