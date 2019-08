Grande partecipazione al laboratorio di "soul paiting" a Toirano (VIDEO)

Una grande partecipazione di utenti, divisi per esigenze organizzative su più turni, per il laboratorio gratuito "Di che colore è la tua anima?", presso la biblioteca civica "Baccio Emanuele Maineri" di Toirano.

La psicoterapeuta Enrica Ferrari metteva a disposizione dei partecipanti materiali di ogni tipo: cartoncino, pennelli, acquarelli... Nessuna dote tecnica o teorica richiesta, ma solo la volontà di sciogliere le briglie della propria fantasia.

Al termine del disegno, tra arcobaleni, prati primaverili, rami in fiore, autoritratti e molto altro, la dottoressa a quattr'occhi con l'autore del dipinto ne tracciava il profilo psicologico in base ai soggetti e ai colori scelti. Il tutto si concludeva pescando a sorte un foglietto con i buoni propositi per il domani (ed è incredibile quanto anch'essi rispecchiassero in modo sorprendente la personalità dell'individuo che li raccoglieva!) e con un ricordo della serata sotto forma di poesia in una pergamena legata con un nastro.

In questa videointervista la dottoressa Enrica Ferrari spiega come, avendo iniziato ad applicare il soul painting nel campo dell'assistenza scolastica, ne abbia subito visto le proprietà positive in un percorso di dialogo terapeutico:

In questa videointervista il consigliere del Comune di Toirano con delega alla cultura e alla biblioteca Nicola Panizza spiega come è partito il progetto del soul painting, un esperimento sicuramente da ripetere: