Finale Ligure, dal 27 al 29 settembre la 10^ edizione di "Finale for Nepal"

A dieci anni dal timido inizio di Finale for Nepal, siamo pieni di stupore e gratitudine per quanto, grazie a tante persone, abbiamo potuto realizzare in tanti angoli del Nepal. È stata terminata la Dutch Mountain School (il primo progetto finanziato da Finale for Nepal) che a breve verrà affidata al governo nepalese, inoltre abbiamo costruito in collaborazione con Bosch e Associazione 17 una scuola di più di 200 metri quadrati nel distretto di Sindupachok; supportiamo con grande impegno la casa famiglia di Tikapur, gestita dall’associazione volontari senza frontiere e mandiamo avanti un progetto tutto nostro insieme agli amici di associazione 17: un orfanotrofio con 20 splendidi bimbi nel cuore di Kathmandu. Ad oggi aiutiamo, in varie misure, circa 300 bambini. Il nostro cuore è là, con i ragazzi orfani che ogni mattina possono alzarsi e preoccuparsi solamente dello studio e di giocare, come ogni bambino nel mondo dovrebbe avere il diritto di fare.