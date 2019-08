"ANCI Liguria in tour" ad Albenga e Loano

Ha fatto tappa ad Albenga e Loano "ANCI Liguria in tour", la serie di incontri nei Comuni liguri per incontrare gli amministratori locali e i dipendenti pubblici per ascoltare la voce dei territori e illustrare le novità normative su temi particolarmente attuali e di interesse per gli enti locali: dl Crescita, Sblocca cantieri, assunzione di personale negli enti, l'annosa carenza dei segretari comunali con il rischio reale di una paralisi amministrativa.



"Un grande servizio per le pubbliche amministrazioni liguri - ha detto il vicepresidente vicario di ANCI Liguria e Sindaco di Loano Luigi Pignocca - Anche il Comune che amministro ha sin da subito sposato questa missione che si è posta l'Associazione dei Comuni perché queste giornate di studi, e quella odierna è la undicesima di 15 incontri, affrontano tutte quelle tematiche di notevolissimo interesse per gli enti locali e servono a sciogliere tutti quei nodi e quelle questioni spesso di difficile risoluzione per tutti i Comuni che affrontano quotidianamente la vita amministrativa".



"Una iniziativa che dà l'opportunità a quegli amministratori che più difficilmente raggiungono Genova di conoscere e aggiornarsi a casa propria, con momenti di confronto su temi estremamente attuali - ha affermato il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - Mi piacerebbe che questi incontri territoriali diventassero una costante, perché purtroppo tutto quello che è decentrato viene vissuto dalle periferie in maniera un po' fredda e asettica e non ci si rende effettivamente conto del grande lavoro che l'ANCI sta facendo. Ritrovarsi in momenti come questi dà quel senso di appartenenza, di gruppo e di squadra, al di là delle appartenenze politiche, che accomuna tutte le amministrazioni e le aiuta a risolvere, spesso, gli stessi problemi".



Agli incontri ha partecipato anche l'assessore all'Agricoltura di Regione Liguria Stefano Mai, che ha illustrato le opportunità di investimento offerte dai bandi regionali.