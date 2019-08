Razzismo a volontario Cri Loano, Pd: “Nuova mobilitazione civile e democratica”

Dopo la solidarietà espressa dal deputato Raffaella Paita, anche la federazione provinciale del Pd e il circolo Pd di Loano manifestano la loro stima e vicinanza a Umar Nuri, venticinquenne originario del Ghana e volontario della Croce Rossa di Loano, vittima di un grave episodio di razzismo.

‘Sporchi la divisa che indossi’… La frase pronunciata nei confronti del giovane.

“Un episodio increscioso e che meriterebbe di non essere manco commentato. In realtà come partito Democratico non possiamo che esprimere massima solidarietà al volontario che presta un servizio importante per la nostra comunità”.

“Siamo convinti che quanto successo abbia motivazioni politico-culturali ben precise: c’è una parte politica impegnata a divulgare odio e razzismo solo per finalità elettorali”.

Una presa di posizione condivisa da tutto il Pd territoriale: “A questo punto riteniamo che il Pd e altre forze veramente democratiche debbano intervenire con forza e decisione: bisogna riprendere in mano i nostri valori, il nostro spirito di solidarietà e unione con tutti i popoli. Dobbiamo arrestare una deriva di revisionismo storico-culturale che sta minando i principi della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, del nostro essere…” aggiungono il deputato ligure Pd Franco Vazio e il consigliere regionale Pd Mauro Righello.

“Auspichiamo che l’episodio di razzismo possa far partire una nuova mobilitazione democratica e civile, altrimenti rischiamo di mandare all’aria quanto costruito in tanti anni dai nostri padri e dai nostri nonni” concludono i due esponenti Dem.

“La federazione provinciale Pd e il circolo Pd di Loano vogliono ringraziare il lavoro di Umar Nuri e di tanti altri volontari che rappresentano la forza viva e concreta di questo Paese”.