Tassa sull'abbandono a Savona, la proposta del consigliere Ravera: "Se ti puoi permettere di lasciare gli appartamenti sfitti, li hai in abbandono, è giusto far pagare di più"

Una tassa sull'abbandono per "colpire" i proprietari di 3 o più appartamenti/case nel comune di Savona che risultano sfitte e inutilizzate da tempo.

Il consigliere comunale di Rete a Sinistra Marco Ravera il prossimo ottobre ha intenzione di presentare in consiglio comunale la proposta, non prima di aver raccolto i dati delle proprietà e delle case sfitte. Per un'iniziativa che è già presente nel comune di Milano.

"Come Rete a Sinistra avevamo partecipato a Rete delle città in Comune, in uno di questi gruppi avevano parlato di questa tassa che a Milano andava a colpire i grandi proprietari. È nata da lì e ci stiamo lavorando da un po' ma non sarà semplice acquisire tutte le informazioni. Se ti puoi permettere di lasciare gli appartamenti sfitti, li hai in abbandono, è giusto pagare di più. Aiuterebbe questa cosa anche il comune" spiega il consigliere di Rete a Sinistra.

"Non sarebbe un vero e proprio esproprio proletario ma risulterebbe importante per le casse comunali" prosegue Marco Ravera.