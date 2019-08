Marmoreo presenta l’ottava Edizione di "Arte in Campagna"

E' quel momento magico in cui la luce del sole diventa dorata, il canto delle cicale si affievolisce e l'erba, ancora calda del giorno, diviene il miglior posto da cui godersi lo spettacolo: sabato 10 agosto, dalle 18.00, "Arte in Campagna" 2019 ha inizio. Siamo all'ottava edizione dell'esposizione che a Marmoreo unisce pittura, scultura e fotografia ad un paesaggio bucolico, buon cibo e bella musica, in una cornice che ha sedotto anni fa l'ideatrice e curatrice della mostra, Enrica Cremonini, e grazie alla quale ha preso vita l'associazione culturale ETRA - Marmoreo Comunità Creativa, di cui è presidente.