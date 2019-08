Castelli di sabbia di Alassio: 70 gli iscritti

La giornata si è aperta con condizioni meteo marine migliori del previsto e questo ha consentito a 70 castellari di iscriversi alla 39° edizione dei Castelli di Sabbia e ricevere la bandierina con cui la giuria potrà identificare il loro.

Gli artisti sono all'opera da questa mattina alle 8,30 ma solo nel primo pomeriggio si saprà quanti saranno i castelli effettivamente realizzati.

"Sono felice che un numero comunque significativo di spiagge abbia deciso di prendere parte a una delle manifestazioni simbolo dell'estate alassina - il commento di Angelo Galtieri, vicesindaco del Comune di Alassio - stasera a partire dalle 21,15, in Piazza Partigiani, sarà comunque una bella festa per tutti castellari e non".