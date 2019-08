Processione di San Lorenzo a Pontinvrea: ecco come cambia il traffico

La Prefettura di Savona rende noto che è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia in occasione della Processione religiosa in onore della celebrazione di San Lorenzo il giorno 10 agosto 2019 a Pontinvrea, tra Piazza Indipendenza e Via Roma, dalle ore 20.30 alle ore 22.00 circa, sulle S.P. n. 542 e S.P. n. 41, interessate al transito.