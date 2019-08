Pure e limpide le acque di Noli: revocato il divieto di balneazione

“Si comunica l’esito favorevole delle analisi effettuate sul campione prelevato in zona Vittoria del Comune di Noli in data 5 agosto”. Con queste confortanti parole inizia la scheda consegnata da Arpal a seguito del divieto di balneazione emesso (in via del tutto precauzionale) dal sindaco di Noli Lucio Fossati a seguito di uno sversamento fognario individuato nei pressi dei bagni Sci Nautico (leggi i dettagli QUI).

Nello specifico i dati interessanti sono quelli che riguardano l’Escherichia Coli, che deve essere entro un valore limite di 500 MPN per 100 ml di acqua e a Noli è inferiore a 10 MPN, e gli Enterococchi intestinali, che non devono superare 200 UFC per 100 ml di acqua e a Noli sono a 5 UFC.

Valore talmente sotto la soglia consentita da dimostrare un’eccellente purezza del mare nolese.

A seguito di ciò il sindaco Fossati, con ordinanza sindacale datata ieri, 7 agosto, ha revocato la precedente ordinanza di divieto di balneazione.

Già il 3 agosto, in occasione del tempestivo intervento di arginatura del guasto fognario, il primo cittadino aveva espresso gratitudine a tutto il personale comunale, al vicesindaco Debora Manzino, al geometra Cino Glossa e, per la parte burocratica, a Elisabetta Scotolati, per l’efficacia di quanto messo in atto per gestire la condizione di urgenza.