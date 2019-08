Bergeggi, asfalto viscido fa cadere i motociclisti: al lavoro i tecnici dell'acquedotto (FOTO e VIDEO)

È la situazione che si è venuta a creare a Bergeggi, poco dopo la rotonda in centro paese in direzione Spotorno e che ha visto coinvolti alcuni conducenti delle due ruote imbattutosi a loro discapito nella problematica.

Da questa mattina nella zona in questione sono stati sistemati da Anas i cartelli che segnalano il pericolo e i tecnici dell'acquedotto (erano giunti sul posto anche quelli del Consorzio Depurazione Acqua ma è stato stabilito che non si tratta di un problema legato alle fogne) stanno cercando di risalire al guasto.

"Se non riusciranno a risalire alla perdita penso che chiuderanno dalle 23.00 alle 6.00 una condotta per verificare se sia in quella zona" spiega il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello.