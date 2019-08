Domani sera, 9 agosto, torna "Miss Finalpia"

Torna anche quest’anno Miss Finalpia, la manifestazione curata dalla direzione artistica di Daniel Viriglio con la collaborazione dell’associazione i Garosci de Pia e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Rispetto allo scorso anno, quando le splendide miss sfilavano in una appena rinnovata via Drione, questa edizione si sposta soltanto di pochi metri e il palco sarà situato in Largo Volpi, all’incrocio tra via Drione e via Santuario.

L’evento si terrà domani, venerdì 9 agosto. La sfilata inizierà alle 21 ma dalle 17 si potrà visitare il Mercatino dell’Artigianato e dei Prodotti tipici e locali.

La serata sarà presentata da Luca Valentini, un nome di grande esperienza nel settore dei concorsi di miss, affiancato dalla bravissima e bellissima Francesca De Marchi.

L’ospite d’onore della serata sarà Giada Salvi, Miss Finalpia 2018, che quest’anno è il lizza alle selezioni di Miss Italia.

Mentre le splendide ragazze sfileranno sulle note del dj-set di Daniel Noir, tanti ospiti si avvicenderanno sul palco: il Mago Taz sbalordirà il pubblico con i suoi numeri di prestidigitazione e le cantanti Jessica Ricciardi e Sharon Costa saranno protagoniste di due momenti musicali.

Tante riconferme anche nella giuria: torna anche quest’anno, infatti, Christian Colla dell’Abarth Club Val Bormida. Lo scorso anno gli associati avevano fatto sfilare in parata per le vie del rione le loro splendide autovetture: da sempre il marchio italiano dello Scorpione simboleggia nel mondo prestazioni brillanti, grinta e classe. E, alla fine del concorso, le ragazze avevano posato accanto ai bolidi dell’Abarth Club.

Anche quest’anno, infatti, come lo scorso anno, saranno tre i premi assegnati: Miss Finalpia, Miss Eleganza e Miss Abarth Club.

Tra gli altri giurati citiamo, in rappresentanza del Comune di Finale Ligure l’assessore Marilena Rosa (lo scorso anno il Comune era rappresentato da Andrea Guzzi), in rappresentanza degli albergatori Mattia Casella e in rappresentanza del mondo della cultura, dell’informazione e della promozione locale ritroviamo due giurati dello scorso anno: Monica Fresta del Premiato Studio Sorelle Bodoni e Alberto Sgarlato, giornalista di Savonanews.

Miss Finalpia si inserisce in una rassegna di eventi dal titolo “Succede solo a Finalpia”. Ecco le date: il 6 e 7 settembre Pesto d’Amare, rassegna dedicata “all’oro verde della Liguria”, 1 e 2 novembre “Terramare”, che rappresenterà anche l’occasione per celebrare vent’anni di Garosci de Pia, il 7 dicembre la festa di Natale del rione e 1 e 2 febbraio 2020 tornerà Agrumare, un percorso di valorizzazione tra le eccellenze degli agrumi e, in generale, della frutta del territorio.