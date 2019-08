Gran finale e ottimo successo per "Paleovalneva" a Erli

In molti hanno deciso di trascorrere una domenica d'estate ad Erli alla scoperta delle sue meraviglie.

Circa 70 persone, tra adulti e bambini, guidati dal Gruppo FAI Giovani di Albenga Alassio hanno percorso parte della via del sale per giungere all'Arma Veirana, sito archeologico di importanza mondiale.

Nel pomeriggio in molti hanno partecipato alle attività per adulti e bambini sull'archeologia sperimentale e in serata un buon numero di persone ha assistito alla conferenza tenuta dal professore Fabio Negrino, responsabile dello scavo, dal gruppo FAI giovani e dall'istituto internazionale di studi liguri.