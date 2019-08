Finale Ligure, nei prossimi due anni oltre 3 milioni di investimenti destinati alle scuole

Incontro tra il Vice Presidente della Provincia Francesco Bonasera, il Vice Sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi ed i tecnici comunali e provinciali. All’ordine del giorno le risorse destinate alle scuole finalesi nei prossimi 24 mesi, con la descrizione dei cronoprogrammi e degli interventi.

Si parte dagli 800 mila euro destinati al miglioramento sismico del Liceo Issel, i 580 mila euro destinati all’Alberghiero per l'adeguamento alle norme Prevenzione incendio, il rifacimento facciata ed il completamento della prevenzione incendi con 230 mila euro. “Finale Ligure non può’ che cogliere con entusiasmo tali notizie - commenta il Vice Sindaco Guzzi - si tratta di interventi necessari, cui si ambisce da tempo e che miglioreranno le condizioni delle strutture scolastiche sul nostro territorio. La Provincia lavora da tempo a tale percorso cui occorre aggiungere le finalità di efficientamento energetico che seguiranno su tali edifici, con valvole termostatiche, lampade a led, coibentazioni e molto altro. Anche il Comune investirà 250 mila euro sull’adeguamento sismico delle scuole di Pia e Calvisio, oltre ai 300 mila euro per i serramenti di Via Brunenghi e circa 1 milione di euro di efficientemente energetico su Calvisio, Via Brunenghi, Medie Aicardi, Asilo del Borgo con pompe di calore, luci led, serramenti, valvole termostatiche, isolamento termico (a seconda dei diversi progetti nei diversi edifici). Insomma, più di 3 milioni di euro di investimenti in sicurezza ed efficientamento energetico su edifici comunali (perlopiù scuole ma anche Palazzo comunale e santa Caterina) derivanti da un importante collaborazione tra gli Enti ed un lavoro attento e puntuale degli uffici preposti, da molti anni operativi sul tema”.