Salvaguardia della fauna del mare, l'appello dell'Enpa: "Osservate la meravigliosa vita marina senza ucciderla"

E’ il calcolo, in difetto, che hanno fatto i volontari della Protezione Animali savonese di una strage “annunciata” di pesci, crostacei e molluschi già decimati per l’inquinamento, la diffusione della plastica, la pesca professionale senza limiti e quella sportiva senza regole, il mancato recupero dei rifiuti sui fondali e delle reti perse o abbandonate.

In una situazione di grave sofferenza del mare, denunciata da tempo da tutti gli organismi scientifici del settore a politici ed amministratori sordi, anche i comportamenti personali possono fare la differenza; per questo l’Enpa lancia un appello a turisti e residenti che frequentano le spiagge: “non pescate, non raccogliete nulla di vivo in acqua e sul bagnasciuga, insegnate ai vostri bambini a lasciare in pace granchi, meduse, conchiglie e pesci, immergetevi armati solo di maschera e boccaglio ed osservate la meravigliosa vita marina senza ucciderla”; è una dichiarazione di pace verso le creature del mare che Enpa Savona propone a tutte le persone di buon senso che frequentano le spiagge.

La Protezione Animali, che è una onlus privata (senza mai aver avuto aiuti dallo stato italiano) e non può certo mettere in campo le campagne, meritorie, di altri enti ed associazioni contro le cicche in mare o per la raccolta della spazzatura, dei pneumatici ed ora finalmente della plastica (iniziò proprio Enpa con l’Università di Siena negli anni scorsi), lancia la sua modesta iniziativa in difesa diretta degli animali marini dall’insensibilità di troppe persone. E chiede a chi ama gli animali, anche quelli marini che non emettono versi, di scegliere e stampare dal suo sito facebook (ENPA SAVONA) uno dei manifestini delle campagne (anche di altre associazioni) e affiggerlo e distribuirlo sulle spiagge.