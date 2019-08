Alassio, è Lucia Cattani la vincitrice dell'edizione 2019 del "Cantadoccia"

Molo gremito di bagnanti per assistere all'edizione 2019 del Cantadoccia. Circa 50 gli iscritti a cantare sotto la doccia, il motivo era prescelto a piacimento da ciascuno.

Ha prevalso Lucia Cattani, una bella ingegnera di Lodi che ha cantato sotto l'acqua "We will rock you" coinvolgendo il pubblico. Grandi e piccini erano i concorrenti e tutti si sono divertiti ricevendo un premio: la Onlus "Donare un Sorriso" ha messo in palio una bicicletta.

L'evento è stato organizzato dall'Agenzia Eccoci con il Comune di Alassio.