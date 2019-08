Garlenda, lanciato l'allarme sui social per la sua scomparsa, 15enne avvisa su Instagram che vuole farsi una vacanza

AGGIORNAMENTO ORE 10.00: La famiglia ha formalizzato la denuncia ai carabinieri per l'allontanamento del minore.

Ha deciso di prendersi una vacanza ma senza avvisare la madre. La 15enne Gaia ha rassicurato tutti con una storia su Instagram scusandosi anche se per i familiari sono state ore di apprensione.

Durante tutta la notte infatti il post di allarme della zia per la sua scomparsa aveva creato preoccupazione su Facebook.

La giovane di Garlenda, studente dell'alberghiero di Alassio, è stata vista ieri in compagnia di un ragazzo ieri ad Albenga e avrebbe ritirato una cifra importante per un viaggio in Spagna.

Le ricerche comunque continuano vista la poca attendibilità di un post sul noto social.