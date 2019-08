Sabato 17 agosto ad Andora le selezioni del Concorso “Miss Mamma Italiana”

Ripartono da Andora le selezioni del Concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana” evento riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 27° edizione.

Sabato 17 agosto, alle ore 21.00 nella splendida cornice del Molo Thor Heyerdahl di Andora, si svolgerà una selezione valida per l’anno 2020 dell’unico concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme italiane. Alla selezione parteciperanno concorrenti provenienti da tutta la Liguria, per partecipare non sono richiesti requisiti particolari se non quello di essere mamma. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite.

Le protagoniste dell’appuntamento, dovranno sostenere alcune prove di abilità, nelle quali potranno coinvolgere il marito o i figli, come ballare, cantare, illustrare una ricetta gastronomica, recitare una poesia o una filastrocca, raccontare una favola, cimentarsi in varie prove creative o sportive.

L’evento, organizzato dal Comune di Andora, sarà presentata da Paolo Teti Patron del concorso e da Stefania Marconi vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Glamour 2016”.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Per informazioni ed iscrizioni gratuite: tel. 0541 344300 e www.missmammaitaliana.it