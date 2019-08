Altro attacco del lupo in provincia di Savona, questa volta a farne le spese 5 pecore (tenute come animali da compagnia e protette da spesse e ben salde recinzioni) che nella notte sono state predate ed uccise da uno o più esemplari, del ormai sempre più presente loppide.

Dopo l'avvistamento dello scorso giugno a Millesimo (leggi QUI) ed aver colpito spesse volte anche in Val Bormida l'attacco questa volta è stato portato a termine in via Ciantagalletto, sulle alture savonesi.