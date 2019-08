Piaggio Aero, Vella (Fim Cisl Liguria): "Positiva la commessa per la manutenzione degli aerei, resta però ancora incertezza sul futuro"

" Piaggio Aero: positiva la commessa per la manutenzione degli aerei. In questo momento di turbolenza nella maggioranza di governo è certo una notizia positiva anche se appresa solo da notizie sulla stampa.

Resta ancora però molta incertezza sul futuro. Siamo ancora in assenza delle commesse per i P180 (9 acquisizioni e 19 retrofit oltre al P1HH) che servirebbero per fare rientrare le persone dalla Cassa integrazione.