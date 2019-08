Tovo San Giacomo, il 28 agosto la festa in onore del campione del mondo Matteo Aicardi

Si terrà mercoledì 28 agosto, alle ore 20.30 in Piazza Don Pino Zunino, la festa che Tovo San Giacomo ha organizzato in onore di Matteo Aicardi, centroboa della nazionale italiana maschile di pallanuoto neo campione del mondo.

L'ennesimo successo dell'illustre cittadino tovese sarà dunque celebrato, come già accaduto in passato, nel cuore pulsante della località della Val Maremola: "Sarà, come avvenuto per le precedenti occasioni, un semplice momento di festa per salutare Matteo e fargli sentire ancora di più il calore del suo paese e dei suoi tanti amici" ha spiegato il primo cittadino Alessandro Oddo.