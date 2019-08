Aereo precipitato sul Monte Carmo: pilota e passeggero morti a causa dello schianto

Non sono emersi, come già ipotizzato, particolari rilevanti dopo l’autopsia compiuta oggi dal medico legale il dottor Gianluigi Bedocchi sui corpi di Lorenzo Castaldi, 70enne di Lenta (in provincia di Vercelli), pensionato ed ex segretario della Camera del Lavoro di Novara, e di Andrea Giussani, 35enne di Ossona (Milano), deceduti martedì scorso dopo lo schianto con il loro aeromobile Diamond DA-20 Katana marche I-GVBU di colore bianco nella zona del Monte Carmo a Giustenice.

Il decesso sarebbe avvenuto proprio a causa del forte impatto con il suolo probabilmente riconducibile all’imponente nebbia presente quella sera.

Le cause della morte verranno stabilite però dall’Agenzia Nazionale per la sicurezza sul volo (ANSV) che ha aperto un’inchiesta di sicurezza sull’incidente e ha disposto per il pomeriggio dello scorso mercoledì l’invio di un investigatore sul luogo dell’incidente, per effettuare il sopralluogo operativo.

Oltre all’inchiesta deI sostituto procuratore Chiara Venturi che ha aperto un fascicolo per disastro aereo colposo a carico di ignoti in Tribunale a Savona per fare luce sulle cause dell’incidente aereo.