Auto si cappotta sulla A10 tra Andora e Albenga: quattro feriti

Incidente stradale nel pomeriggio odierno lungo l'autostrada A10. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 15.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, un'automobile si è cappottata in galleria nel tratto compreso tra Andora e Albenga in direzione di Genova. Sul posto i vigili del fuoco e la Croce Bianca di Andora.

Quattro persone (una con un trauma cranico) sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Una in codice rosso, due in giallo e una in verde.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito forti disagi con code di 4 chilometri tra Andora e Albenga.