Savona, stop ai centri dello spaccio di droga: chiusi per 30 giorni l'Africa Market e l'Africa Meal (FOTO e VIDEO)

L'Africa Market di via Luigi Corsi e l'Africa Meal di via Carissimo e Crotti chiuderanno i battenti per 30 giorni.

Questa la decisione del Questore Giannina Roatta dopo gli sviluppi di ieri e gli arresti da parte della polizia dei due "signori" dello spaccio, il nigeriano Olele Imonitie e Rasim Hoxhaj che insieme allo stretto collaboratore, il "corriere" della droga Lorenc Paraj, rifornivano di marijuana e non solo tutta Savona.

Considerato come il centro di riferimento per lo spaccio savonese, l'Africa Market (gestito dalla sorella di Imonitie) era il luogo cardine del via vai dei pusher che effettuavano scambi davanti ai negozi e nel piano sottostante nel tunnel di via Luigi Corsi. Da mesi il negozio era sotto osservazione della polizia, anche perchè lo spaccio ai minorenni di Piazza della Nazioni dello scorso ottobre è stato appurato che fosse partito proprio da quella zona.(Leggi QUI).

L'Africa Meal invece, aperto successivamente e sotto il controllo di Imonitie, era il luogo nel quale avvenivano le trattative del traffico di stupefacenti, dove venivano prese le decisioni e partiva l'attività. All'interno è stata decisa la consegna dei 13 kg di marijuana (leggi QUI) , il trasporto dei 51 kg sbarcati da Brindisi a Savona e i 31 kg in arrivo sotto la Torretta da Ardea in provincia di Roma.

"Sono provvedimenti emanati con lo scopo cautelativo preventivo per evitare che questi locali costituiscano continui aggregazioni di pregiudicati che possano favorire lo spaccio e altri tipi di reato. Sono stati attivati tra l'altro su richieste, lamentele, sollecitazioni degli abitanti dei quartieri dove sono ubicati i locali" spiega Luigi Soriano, primo dirigente della polizia amministrativa e sociale.

Dopo questo avvertimento i locali potranno riprendere l'attività lecita e normale e il sindaco Ilaria Caprioglio, visto che sono locali di vicinato, sarà lei a decidere e valutare se mantenere aperti i negozi.

“Si tratta di un’indagine particolarmente complessa che ha impegnato per quasi un anno il personale della Squadra Mobile, cui va il mio plauso per la ben nota ed indiscussa professionalità con cui ha lavorato. In questo periodo estivo, caratterizzato da un incremento esponenziale di turisti in particolare nei Comuni della riviera e, conseguentemente, da un innalzamento dell’attenzione da parte delle Forze di Polizia e dall’implementazione dei servizi di prevenzione, il risultato va ben oltre il dato investigativo, assolutamente rilevante sia per l’ingente sequestro di sostanza stupefacente destinata in parte alla piazza savonese sia per l’arresto di personaggi da tempo attenzionati e notoriamente coinvolti nell’attività di spaccio" dice il Questore di Savona Giannina Roatta.

"Infatti l’attività di polizia giudiziaria ha consentito di procedere alla chiusura ai sensi dell’art. 100 TULPS, con provvedimento di competenza specifica del Questore in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, di due locali “etnici” ubicati nel centro cittadino, risultati punto di ritrovo di pregiudicati. Entrambi i locali nel corso degli anni erano stati ripetutamente oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine ed in particolare dalla Polizia di Stato (nell’ottobre 2018 la Squadra Mobile aveva portato a termine altra importante operazione antidroga a carico di soggetti ivi gravitanti) ed anche segnalati con una certa preoccupazione dalla cittadinanza. L’attività odierna testimonia l’importanza, per il raggiungimento di un risultato efficace in termini di sicurezza non solo reale ma anche “percepita” di un’azione sinergica tra prevenzione, repressione ed attività di polizia amministrativa” conclude il Questore.