Andora: un ferragosto "in musica" con tributi ai grandi nomi internazionali

Il 16 agosto, data della sua morte, in tutto il mondo si ricorda Elvis Presley. In Italia, Joe Bavota, il sosia ufficiale del grande cantante americano proporrà un recital sul molo Thor Heyerdahl in cui ne racconterà la storia.

Sarà il clou di una tre giorni dedicata ai grandi della musica internazionale che partirà il 14 agosto con il concerto degli amatissimi “Libero Arbitrio” che proporranno i grandi successi anni ’70 e ’80 per proseguire il 15 agosto con il live “Shine-Pink Floyd Music Exsperience” e il 16 agosto con il tributo ufficiale ad Elvis.

Si parte il 14 agosto, sul molo Thor Heyerdahl, ore 21.30, con i Libero Arbitrio un concerto coinvolgente dedicato ai grandi successi internazionali degli anni 70 e ’80, che coinvolge e diverte anche con coreografie e con un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata. Le coreografie sono firmate da Renzo Bergamo (coreografo e ballerino RAI e Mediaset). Sul palco anche due ballerine Giada Ricotti e Giada D’Amico ad accompagnare il viaggio musicale proposto da Roberto “Bobo” Campana (batteria), Alfredo Silvestri (Tastiere) Andrea, Capitano (Chitarra) Cristoforo Florio ( Basso), i tre Cantanti Zack “Il Bianco”, Elena Aloe e Cristina Di Bartolo.

Il 15 agosto, protagonista sul Molo Heyerdahl, ore 21.30, sarà il rock progressive con il live “Shine-Pink Floyd Music Exsperience” che ripercorrerà la carriera del gruppo musicale rock britannico formatosi nella seconda metà degli anni sessanta che, nel corso di una lunga e travagliata carriera, è riuscito a riscrivere le tendenze musicali della propria epoca, diventando uno dei gruppi più importanti della storia. Più articolata la giornata del 16 agosto, dedicata a Elvis Presley.

Il concerto di Joe Bavota, sosia ufficiale italiano di Elvis che vanta partecipazioni a varie trasmissioni televisive nazionali e nella serie “Ad un passo dal cielo”, sarà il clou di un Moto raduno benefico organizzato dal gruppo Biker Family, associazione affiliata alla Federazione motociclistica italiana impegnata anche in eventi benefici. Il cantante arriverà sul molo a bordo una limousine lunga 12 metri accompagnato proprio dai motociclisti. Il concerto è un recital che racconta la storia di Elvis Presley anche con proiezioni su un maxi schermo.

Joe Bavota non è un imitatore, ma un cantante che ricostruisce la storia del mito rock, indossando costumi realizzati nelle sartorie di Memphis repliche originali di quelli indossati da Elvis nei suoi concerti. “Quello di Andora, sarà l’unico tributo italiano a Presley nella notte in cui in tutto il mondo si ricorda la sua morte” dice Joe Bavota – la location del Molo Thor Heyerdahl renderà ancor più suggestivo un evento. Per il pubblico più di una sorpresa”.