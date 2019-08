Domenica 11 agosto ritorna la Festa della Lavanda a Pigna

Domenica 11 agosto ritorna a Pigna nel centro storico la Festa della Lavanda della Riviera dei Fiori, dalle ore 10.00 la piazza centrale si animerà di un mercatino tematico dove si potranno gustare i prodotti realizzati con la lavanda officinalis “Imperia”.

Due saranno le distillazioni che verranno effettuate per fare conoscere come viene estratto l’olio essenziale e per diffondere per la piazza e le vie il profumo della lavanda. La prima distillazione inizierà intorno alle 10.30 mentre la seconda è prevista nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00. Padrone di casa l’azienda agricola Bolognesi Marco che ha creduto nel progetto appena è stato presentato all’Amministrazione Comunale ed in questi cinque anni è cresciuto portando la lavanda officinalis Imperia in diverse piazza italiane quali Torino e Roma e con lui ci saranno le aziende che con il loro lavoro e passione presidiano un Territorio portando sulle nostre tavole la fragranza di prodotti genuine.

Ai classici prodotti realizzati con la lavanda i visitatori potranno conoscere e gustare i dolci alla lavanda, le particolari marmellate fragola e lavanda e lamponi e lavanda del socio Az.Agr. Ansaldi tutti prodotti realizzati con la lavanda officinalis “Imperia”; oltre agli stand con la lavanda ma saranno presenti anche i loro prodotti del Territorio a Km. 0 coltivati dalle diverse aziende.