Il Festival del Sorriso si apre alla comicità “giovane” e al territorio

Cresce l’attesa per la V edizione del Festival del Sorriso. Oltre ai già annunciati MOGOL, Giovanni CACIOPPO e Tony SPERANDEO, la rassegna dedicata alla comicità apre alle novità del mondo cabarettistico, annunciando per venerdì 20 settembre, alle ore 21.45 lo spettacolo di Filippo GIARDINA all’Open Baladin di Piazza Foro Boario.

Giardina si esibirà in una dissacrante Stand up comedy, genere teatrale in costante crescita, sbarcato da alcuni mesi anche su Netfl ix con un solo obiettivo: far ridere i propri spettatori.

Sabato 21 settembre alle ore 17.45, sarà Filippo ROMA a raccontare le esperienze artistiche e lavorative che lo hanno portato a diventare uno dei volti più conosciuti del programma d’inchiesta “Le Iene”.

L’evento che sancirà la fi ne dell’estate cuneese si avvarrà della collaborazione dell’associazione WeCUNEO, nata sotto l’egida di ConfCommercio e diretta da Giorgio Chiesa. “In virtù delle collaborazioni positive con le Vetrine in Rosa per il Giro d’Italia e la Luna in Vetrina per l’Illuminata - afferma il Presidente Chiesa - abbiamo risposto positivamente alla proposta delle Vetrine del Sorriso. WeCUNEO con i propri albergatori, ristoratori, enti ed esercizi commerciali appoggia gli eventi capaci di rendere più attrattiva la città”.

I commercianti che aderiranno all’iniziativa parteciperanno a un concorso per la miglior vetrina dedicata al sorriso, mentre un nutrito gruppo di ristoratori di Cuneo proporrà un “menù del sorriso” durante i giorni della rassegna.

Si allarga anche la schiera di partners commerciali della manifestazione: l’Open Baladin, le Fattorie Fiandino, l’Azienda Agricola Raineri e l’azienda borgarina “Dulcioliva”, storico laboratorio artigianale di dolci tipici cuneesi, offriranno i premi per i vincitori del concorso.