La musica barocca di “Across Duo”, rivisitata in chiave crossover per incantare Limone Piemonte

Prosegue con successo il tour estivo della rassegna di musica barocca 'Voxonus Festival - Dalle Alpi al Mare', che per la prima volta nella sua storia terrà un concerto presso il Teatro alla Confraternita di Limone Piemonte. Una tappa fortemente voluta dall'organizzazione dell'evento e dalle istituzioni locali, per seguire quel percorso un po' paesaggistico e un po' culturale che va dalla Liguria al Piemonte.



Protagonista della serata (inizio ore 21.15) il musicista veneziano Antonio Vivaldi e le sue 'Quattro Stagioni' rivisitate in chiave crossover da Claudio Gilio, viola ed Enrico Pesce, pianoforte e arrangiamenti. Il programma verterà infatti su temi e arie dell'opera magna di Vivaldi.

Un appuntamento che, secondo la filosofia del Festival, non tralascerà l'aspetto locale, tra usi e costumi, tradizioni e cultura, ma anche enogastronomia.



L’Across Duo è un brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, che si è già dedicata da tempo ad eventi al confine tra pop e classica (“crossover”). L’Orchestra ha suonato ad esempio con rock band e con solisti provenienti dal mondo jazz e pop tra cui Gianni Coscia, Eugenio Finardi, Elio delle storie tese, Alberto Fortis, Simona Bencini, Enrico Ruggeri e Mirò, avvalendosi inoltre per anni della preziosa collaborazione dell’apprezzato e compianto arrangiatore Fred Ferrari.



Ingresso concerto € 10, gratuito fino a 10 anni e associati Orchestra Sinfonica di Savona.



