Leca d'Albenga: non solo "Budino della nonna" ma anche "della Lalla"

Ha inizio oggi e durerà fino a domenica 11 agosto la 42° Sagra del Budino della Nonna, nelle opere parrocchiali di Leca d’Albenga.

I ragazzi della parrocchia e della pallavolo vi aspettano per degustare piatti tipici della tradizione e non solo, ottimi vini e l’immancabile Budino, quest’anno affiancato della versione della “Lalla” (zia).

Ottima musica presso la spiaggia di Leca, vi allietera le serate, in particolare venerdì con il gruppo emergente ingauno “Missing Ink”, sabato con i travolgenti “Studio 54” musica e ballo scatenato per tutte le età ed infine domenica l’orchestra di liscio e non solo “Sorrisi e Musica”.

Dido con i suoi cocktail farà il resto per rendere le serate indimenticabili, inoltre per i più piccoli ci saranno giochi, gonfiabili ed un campo da pallavolo dove provare assieme all’Albenga Volley i primi palleggi e i primi bagher.

Infine quest’anno l’allestimento vede una fantastica Playa di Leca e … l’Isola che non c’è !