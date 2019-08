Loano: conto alla rovescia per i Subsonica

Loano. Il conto alla rovescia è finito: domani, sabato 10 agosto, piazza Italia a Loano ospiterà la sola ed unica tappa estiva ligure di “8 Tour”, la grande tournée dei Subsonica. La manifestazione rientra nell'ambito del “Dreams Festival”, la rassegna di grandi eventi promossa dall'assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi.

Reduci dall'entusiasmante tour con cui, a febbraio, hanno fatto emozionare e ballare i fan travolgendoli con la loro incredibile energia, ora Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio hanno deciso di lanciare il loro ultimo lavoro “tuffandosi” in un trascinante tour estivo in lungo e in largo per la penisola. Nell’ottobre 2018 è uscito “8” (Sony Music), l'attesissimo nuovo album della band, che dopo quattro anni presenta un lavoro di inediti, anticipato dal singolo “Bottiglie Rotte”.

“8” è l'ottavo album di una band che, pur continuando a evolvere nel proprio approccio alla musica e senza mai smettere di sperimentare, è riuscita a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. “8” è la stilizzazione del tempo che gira su se stesso, è la rappresentazione dell'infinito, è l'occasione per ridefinire un punto di partenza dopo le pause individuali, ricominciando da dove tutto è iniziato. Ma è anche e soprattutto un album di riflessione attenta sul tempo presente.