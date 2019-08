Quando il tramonto sulla spiaggia diventa poesia. Le attrici Zanobbio e Tessiore: "Vi spieghiamo che cos'è l'Ora Blu" (VIDEOinterviste)

La spiaggia e il mare: il più bel palcoscenico che un’opera teatrale possa desiderare. I colori del tramonto: la più emozionante scenografia per “avvolgere” la recitazione.

Questi sono i due concetti balisari che danno vita a “L’Ora blu”, in scena presso i Bagni Boncardo a Finalmarina lunedi 12 e martedì 13 agosto alle ore 20.30: gli attori reciteranno sulla battigia e gli spettatori assisteranno sulla spiaggia.

“L’Ora blu” è un titolo sicuramente molto poetico, ma in realtà è anche un termine tecnico: è una frase che ha origine dal francese heure bleue e che viene usata nell'ambito della tecnica fotografica per indicare un particolare momento della giornata che intercorre durante il crepuscolo. Proprio questo succederà dal vivo: i tempi tecnici dello spettacolo sono studiati affinché il pubblico possa vedere mutare i colori della natura alle spalle degli attori.

All’interno della rassegna teatrale “Riva baciata” (le nostre splendide rive baciate dal sole, ma anche un gioco di parole con la forma poetica della “rima baciata”), “L’Ora blu” di Chiara Tessiore nasce da un’idea di Sara Zanobbio e Chiara Tessiore, nella forma di suggestioni poetiche liberamente ispirate all’opera di Fernando Pessoa.

Sul palco le attrici Chiara Tessiore e Sara Zanobbio, musica dal vivo di Diego Maffezzoni. scene e luci di Alessandro Barbieri.

I Bagni Boncardo, in collaborazione con Associazione InDialogo e col supporto di Libreria Centofiori, inaugurano questa nuova proposta culturale allestendo un palco direttamente in spiaggia, esaltando le suggestioni offerte dal bellissimo panorama naturale.

Così come nell’ora blu si confondono il giorno e la notte, in questo spettacolo il recital poetico si confonde con la storia narrata. Due figure femminili, ancelle dell’ora blu, indagano i pensieri di un musicista che si sofferma, pensoso, sulla riva. Cercano di orientare la sua volontà, in bilico tra il sogno e il ricordo, prima che la notte sopraggiunga a cancellare ogni memoria del giorno.

Sara Zanobbio, attrice diplomata alla Paolo Grassi di Milano e docente di recitazione presso il Teatro Sociale di Como, e Chiara Tessiore, attrice diplomata alla Nico Pepe di Udine e docente presso il Teatro delle Udienze di Finale Ligure, inaugurano la rassegna Riva Baciata, e ne saranno successivamente direttrici artistiche.

In questa videointervista, l’attrice Sara Zanobbio descrive come è nato il progetto:

L’attrice Chiara Tessiore racconta invece al microfono di Savonanews come è nato il testo: