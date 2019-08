Albenga "alza i calici" contro la sclerosi multipla

Calici di Stelle 2019 ad Albenga, il 10 agosto si rinnova il sodalizio tra il Comune e Ratatuja 2.0 a favore di AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Savona.

I Volontari AISM di Albenga si occuperanno di vendere i Calici personalizzati, al prezzo invariato del 2018: con 10 euro si avrà il bicchiere da collezione dell'evento e tre ticket assaggio per degustazioni.

In questo modo si possono conoscere i diversi tipi di vino delle cantine presenti alla manifestazione ma anche dare un contributo alle attività dell'associazione. I proventi infatti saranno devoluti ad AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Savona, per un servizio sempre migliore ed un sostegno alle persone con sclerosi multipla, aiutandole a convivere con questa patologia nella loro quotidianità.

Il Presidente A.I.S.M della sezione di Savona Primo Zunino ha affermato: “Visto il successo del 2018, ho sostenuto la volontà dei nostri volontari di Albenga di partecipare a Calici di Stelle 2019. La partecipazione è uno dei modi che attua A.I.S.M. non solo per la raccolta fondi ma anche come occasione di informazione verso il pubblico. Inoltre è un modo per rendere la vita più gradevole al paziente tipo, facendolo partecipare a qualunque attività, senza dover rinunciare a nulla”.

Il tutto sotto l'hashtag #faredelbenecifastarebene