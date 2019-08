Successo straordinario per la prima serata della "Sagra di Alassio"

Ieri la prima serata della "Sagra di Alassio": un successo straordinario. Centinaia di persone hanno affollato i campi di Loreto per la prima serata della Sagra di Alassio organizzata grazie alla collaborazione tra Gesco e Associazione sportiva Baia Alassio. Nei campi in gestione alla partecipata del comune si è disputato un acceso, quanto divertente torneo di calcetto che ha visto incontrarsi le squadre dei Bagni Marini divise per fascia di età in un clima di festa e sano agonismo. Il tutto accompagnato da buon cibo e un ottimo accompagnamento musicale.

"Il quartiere di Loreto si è animato per una serata di sport, musica, e buon cibo che ha messo d'accordo i cittadini e i numerosi turisti - il commento del Presidente di Gesco, Igor Colombi - siamo pienamente soddisfatti e pronti a replicare questa sera con ancora più partecipazione".