Andora, cane smarrito in zona San Bartolomeo: ritrovato (FOTO)

AGGIORNAMENTO SERALE : Tullio, il cane di razza setter inglese smarrito stamane in zona San Bartolomeo di Andora, è stato ritrovato ed ora è nuovamente in compagnia dei proprietari.

---

Un cane di razza setter inglese smarrito in zona San Bartolomeo di Andora.

Questo l'appello pubblicato su Facebook dei proprietari: "Da ieri sera non riusciamo a trovare Tullio, il nostro cane. Siamo in zona San Bartolomeo di Andora. Per favore, se lo avvistate commentate il post o chiamatemi! Lui per noi é tutto. Grazie!".