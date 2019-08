Il Comitato "A Carcare" sul previsto insediamento di migranti: "Si rischia un eccessivo assembramento di persone in spazi abitativi angusti"

Nota ufficiale del Comitato "A Carcare", in merito al previsto insediamento di migranti in uno stabile che si colloca in via Santa Caterina firmata, dal presidente dott.Velio Degola, dal vice presidente Gianni Martini e dal segretario Diego Bazzano :

Il Comitato "A Carcare" prende atto di quanto annunciato dalla prefettura in merito al previsto insediamento di migranti in uno stabile che si colloca in via Santa Caterina, traversa di via Barrili. Trattasi di un numero di persone che potrebbe variare da 15 a 30 individui. È nostra intenzione,come comitato spontaneo di cittadini,acquisire conoscenze precise nel merito quale premessa per esprimere il nostro giudizio.

Siamo pertanto vicini ad iniziative di residenti del quartiere qualora intendano esprimere pareri a propria tutela. Da parte nostra esprimiamo comunque le seguenti osservazioni,di ordine generale e ci rivolgiamo al Sig.Prefetto facendo notare quanto segue:

Ad una prima analisi si evidenzia che:

Il modello non è più quello dell'ospitalità diffusa. Si rischia un eccessivo assembramento di persone in spazi abitativi angusti oltre i normali standard.