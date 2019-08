Meteo, un weekend all'insegna dell'afa, aumentano ancora le temperature

La progressiva rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e su buona parte del continente favorisce il transito delle perturbazioni atlantiche a latitudini più settentrionali garantendo sulla nostra regione un fine settimana di tempo stabile.

Sul Levante e sull'estremo Ponente il cielo risulterà in prevalenza sereno, mentre sul Centro-Ponente la presenza di nubi basse marittimo-costiere disturberà la giornata di Sabato e si dovrà attendere Domenica per un tempo più soleggiato. Temperature in misurato aumento.

Venti: in prevalenza meridionali, deboli al mattino, in rinforzo a moderati o localmente forti nel pomeriggio sul Centro-Ponente, a regime di brezza sulla riviera di Levante

Mare: poco mosso, localmente calmo

Umidità: su valori medio-alti