Garlenda, 15enne scomparsa: continuano le ricerche dei carabinieri

Continuano da parte dei carabinieri della stazione di Alassio le ricerche di Gaia Dagnino, la ragazza di 15 anni che è scomparsa da Garlenda, lasciando un "vuoto di comunicazione" durato ore nelle giornate tra giovedì e venerdì che ha messo in allarme parenti e amici.

La giovane si è dileguata dalla cittadina della Val Lerrone e, soltanto dopo qualche ora, ha utilizzato una storia su Instagram per "scusarsi" e comunicare di aver deciso di "prendersi una vacanza", senza avvisare né la madre e né le persone intorno a lei.

Ma la famiglia si è rivolta alle forze dell'ordine. E' stata formalizzata dalla nonna di Gaia, davanti ai carabinieri, la denuncia per allontanamento dell'adolescente. Però le ricerche delle forze dell'ordine al momento non hanno avuto un riscontro positivo.

Durante tutta la notte e la prima mattinata, i post sui social divulgati dalla zia della ragazza avevano diffuso preoccupazione per la scomparsa repentina, dando vita ad un classico tam tam di condivisioni e commenti.

La 15enne, studentessa dell'Istituto Alberghiero di Alassio, sarebbe stata vista giovedì in compagnia di un ragazzo ad Albenga e qualcuno riferisce che avrebbe ritirato una cifra importante per un viaggio in Spagna.

In particolare, una coetanea ha riportato di averla vista salire su un treno diretto a Ventimiglia nel tardo pomeriggio di ieri, in compagnia di un ragazzo dai capelli chiari e corti. Tutte le testimonianze e le segnalazioni sono al vaglio dei carabinieri. L'appello è quello di fornire più indicazioni possibili sul caso.