San Bartolomeo al Mare, a fuoco un'auto in galleria Diano Calderina: disagi al traffico in direzione Ventimiglia

Intervento dei Vigili del Fuoco in A10 per l'incendio di un'auto in galleria Diano Calderina in direzione Ventimiglia. L'intervento è in corso, sembra che l'autovettura non sia rimasta coinvolta in un incidente.



Il tratto d'autostrada tra Andora e Imperia Est in direzione Francia è attualmente chiuso per permettere le operazioni dei soccorsi. Sul posto anche 118 e la Croce d'Oro di Imperia per un ferito che non sarebbe grave.

Disagi al traffico con coda di 8 km tra Albenga e Andora in direzione Francia.