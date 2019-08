Savona, violento impatto tra una moto e un'auto: motociclista in codice rosso al Santa Corona (FOTO)

E' stato lanciato l'allarme, intorno alle ore 15.00, per un incidente in via Crispi all'incrocio con via Destefanis a Savona.

Secondo le prime informazioni, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava (una Kawasaki di grossa cilindrata) andando a sbattere violentemente prima contro un'auto (una Renault Captur) e successivamente contro una cabina telefonica, per poi terminare la sua corsa contro un portone. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al sinistro.

Immediato l'intervento della Croce Bianca di Savona che ha trasportato la persona ferita (un uomo di 33 anni) all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per gli accertamenti del caso. La polizia locale sta deviando il traffico diretto alla parte alta di via Crispi in via Martiri: la viabilità procede da via Crispi in direzione centro Savona.