La Pro Loco di Gorra e Olle affida il servizio navetta da Finale a Finalpia per la sagra delle Melanzane

La Pro loco di Gorra e Olle, come già annunciato, per l'Eco Sagra delle Melanzane ripiene, da quest'anno fornirà il servizio gratuito di due navette , aggiungendo alla solita che parte dalla piazza della stazione di Finale L. una nuova che collegherà anche FinalPia (Via Genova) all'area sagra.

Il Direttivo della Pro loco finalese dopo aver vagliato le diverse offerte pervenute ha ritenuto opportuno affidare il servizio navetta di entrambe le linee alla società Balestrino Viaggi di Pietra Ligure.

E' quindi ufficiale ,che nei giorni 17-18-19 e 20 agosto, Balestrino Viaggi collegherà FinalPia , Finale L. e FinalBorgo alla famosissima ecosagra delle melanzane ripiene , da anni oggetto di numerosi riconoscimenti e quindi garanzia di organizzazione , serietà e bontà dei piatti preparati con sapienza e passione dalle donne di Gorra e Olle .

L'accordo con la società Balestrino viaggi prevede il seguente servizio: Bus da 20 posti a sedere servizio dalle 19 alle 24 con viaggi di a/r da Finalpia (fermata bus di Via Genova ) a Gorra con sosta intermedia a Finalborgo (fermata bus ad inizio strada "per Gorra"9 Bus da 30 posti a sedere dalle 19 alle 24 con viaggi di a/r da Finale L. Marina (fermata davanti alla stazione ferroviaria ) a Gorra con sosta intermedia a Finalborgo (fermata bus ad inizio strada "per Gorra").