Spotorno, il 22 agosto appuntamento con gli eroi del "Dungeons & Dragons"

L'estate non finisce mai, e l'avventura neppure.

Il male non va mai in vacanza, e dunque spetta ancora una volta ai coraggiosi eroi della Liguria salvare la situazione; dopo aver vagato per gli angoli oscuri di Waterdeep alla scoperta di un passato dimenticato, e varcato portali in cripte piene di vampiri grazie alla gentile cortesia del Mamita di Loano l'inverno scorso, guidati dalla ferma, ma giusta mano dei fratelli Alberto e Andrea Catellani della Fenice GDR con la collaborazione di Marco Zucchi, è ora giunta di nuovo l'ora di affilare le asce, ergere gli scudi e prepararsi ad una nuova, seppur breve, avventura.

La data è Giovedì 22 Agosto, l'orario dalle 16 alle 19, e il luogo è il Centro Ricreativo Spotornese sotto nuova gestione, Salita S. Caterina N°6.

La Fenice GDR ringazia la nuova direzione del Centro ed il suo nuovo direttivo per l'opportunità concessa di giocare sia all'aperto che al chiuso, con tanto di aria condizionata ideale per la prevista afa o possibile pioggia.

Vi è inoltre un ampio parcheggio, per cui non vi è rischio di non trovare posto.

Al Centro Ricreativo di Spotorno dunque un insieme variopinto di avventure e pericoli attenderanno con ansia coloro che vogliono passare un pomeriggio all'insegna dei Giochi da tavolo e dei Giochi di ruolo. Qualora uno volesse, è possibile contattare al 349 190 0351 Andrea Catellani per prenotare un posto ad uno dei due tavoli di Dungeon and Dragons 5E seguendo le regole dell'Adventurers League.

Alcuni giocatori potranno aspettarsi di esplorare un tempio perduto in mezzo ad una fitta foresta ammazzonica, nel tentativo di recuperare un antico manufatto necessario per sconfiggere il male nella regione del Chult mentre altri scopriranno forse cosa si cela nella sinistra magione abbandonata della Palude di Sale? C'è solo un modo per scoprirlo...venire a giocare!

Per coloro che giungeranno verso le 15.30 sarà possibile compilare una scheda vuota per creare il proprio personaggio. Chi giungerà sul tardi potrà comunque ricevere una scheda prefatta per iniziare subito a giocare.

Accorrete numerosi quindi, avventurieri.