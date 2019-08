Un ricco parterre di eventi nel savonese nel weekend che anticipa Ferragosto

Si avvicina il Ferragosto e nel weekend del 10 e 11 agosto non mancano i grandi eventi che allieteranno tutta la provincia di Savona.

Alassio: Domenica, 11 agosto 2019 al Grand Hotel Alassio Resort & SPA ritorna uno degli appuntamenti più attesi The Beat Art Concept by Rudy Mas. La serata quest’anno coincide con il finissage della mostra “Il Sogno di Adelasia” inaugurata sabato 27 luglio e i cui autori sono Rudy Mascheretti artista, ed Emerson Fortunato, fotografo. The Beat Art questo 2019 vedrà in apertura il maestro Luca Griotto con la cantante Greta Mascheretti che allieteranno la cena del Grand Hotel. A continuazione, Gabry Sax accompagnerà la performance di Rudy che dipingerà la modella di Adelasia, fotografata da Emerson con il costume originale fornito dall’associazione Vecchia Alassio. A sorpresa, questa originale performance musicale ed espressiva avrà come realizzazione finale un’opera inerente al tema della principessa Adelasia.

L’esposizione, che è il tema di questa edizione The Beat Art Concept 2019, è stata dedicata interamente alla città di Alassio e ha avuto per protagonista una figura cara agli abitanti della cittadina regina della Riviera delle Palme: Adelasia, principessa dalla storia travagliata e piena di romanticismo. La serata quest’anno si presenta piena di pathos, grazie a questo viaggio simbolico attraverso il tempo e questa figura poetica a tratti mitologica. Due parole sull’artista protagonista: RUDY MAS, bergamasco di nascita, vive e lavora ad Alassio. Artista eclettico, congedato dall’Accademia di Belle Arti di Carrara con 110 e lode con una tesi di Design, ha esposto in Italia e all’estero ottenendo premi e riconoscimenti. Rudy Mascheretti, in arte Rudy Mas crea nel 2012, una dirompente novità̀nel mondo dell’arte e del suono: il suo “The Beat Art Concept” con la quale dipinge la musica e suona la pittura. È il primo Deejay e Artista al mondo capace di mixare i suoi dischi e, nel frattempo, dipingere in diretta una grande tela posta alle sue spalle. Questo show è impreziosito dall’accompagnamento live del talentuoso musicista, il sassofonista, Gabry Sax. L’Artista alassino si è già̀esibito con successo a: Dubai, New York, Londra, Barcellona, Ginevra, Lugano, Marsiglia, Montecarlo, in Ruanda per beneficenza e, in varie regioni d’Italia. Per prenotazioni all’evento: ristorante@ghalassio.com Telefono: 0182 648778

La Società di Mutuo Soccorso "La Fratellanza" di Moglio domenica 11 agosto fa il bis e dopo il successo della Sagra della Ventre, torna nei giardini della caratteristica frazione sulla prima collina di Alassio con "Una gnoccata più che mai". "Siamo molto soddisfatti di come è andata domenica scorsa - raccontano - tantissima gente e tantissimi complimenti per i nostri piatti tipici: la ventre, ma non solo, acciughe fritte, le mugnarelle, deliziose frittelline di verdure e frittelle di mele". Da giorni stanno impastando gnocchi e rimpinguando le riserve di prelibatezze locali: "soprattutto le acciughe fritte, sono andate letteralmente a ruba".

"Sì - confessano - è stata una serata davvero speciale. Anche perchè abbiamo avuto modo di festeggiare al nostra Luminosa Bogliolo prima della sua partenza per gli Europei. Non se l'aspettava ma quando è arrivata con la sua famiglia l'abbiamo accolta con un striscione e un mazzo di fiori... perchè non bisogna dimenticare che Luminosa è prima di tutto di Moglio, poi è anche alassina. E noi ne siamo orgogliosissimi".

Albenga: inizio oggi e durerà fino a domenica 11 agosto la 42° Sagra del Budino della Nonna, nelle opere parrocchiali di Leca d’Albenga. I ragazzi della parrocchia e della pallavolo vi aspettano per degustare piatti tipici della tradizione e non solo, ottimi vini e l’immancabile Budino, quest’anno affiancato della versione della “Lalla” (zia). Ottima musica presso la spiaggia di Leca, vi allietera le serate, in particolare venerdì con il gruppo emergente ingauno “Missing Ink”, sabato con i travolgenti “Studio 54” musica e ballo scatenato per tutte le età ed infine domenica l’orchestra di liscio e non solo “Sorrisi e Musica”. Dido con i suoi cocktail farà il resto per rendere le serate indimenticabili, inoltre per i più piccoli ci saranno giochi, gonfiabili ed un campo da pallavolo dove provare assieme all’Albenga Volley i primi palleggi e i primi bagher.

Sabato 10 agosto a partire dalle ore 21,00, Lungomare Doria – Cristoforo Colombo, Alassio ospiterà “Calici di Stelle”, l’evento estivo più atteso da enoturisti e amanti del vino. La serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico in zona Foce alle ore 23,30. Infine quest’anno l’allestimento vede una fantastica Playa di Leca e … l’Isola che non c’è.

Albisola: Domenica 11 agosto dalle ore 20 sulla passeggiata a mare di Albisola Superiore l’Associazione ceramisti, capogruppo della rete che gestisce la scuola comunale di ceramica, organizza nell’ambito del Festival della maiolica 2019 l’evento “CeramicAmare”. Durante la serata sarà possibile assistere ad alcune delle più importanti fasi della lavorazione della ceramica. Un’occasione rara per ammirare ed imparare a conoscere una delle più antiche eccellenze del nostro territorio. A tale proposito l’Assessore alla cultura Simona Poggi così si è espressa: “ l’emozione di vedere nascere un manufatto da un informe pezzo di argilla si rinnova ogni volta che il maestro ceramista lavora al tornio . Fin da bambina ho sempre visto foggiare e ancora adesso sono totalmente affascinata da questo mestiere che è una risorsa primaria della nostra Città” “Ringrazio quindi l’Associazione ceramisti che ci propone questa suggestiva manifestazione”.

Cairo Montenotte: Cairo Montenotte festeggia San Lorenzo. Sabato 10 agosto verrà celebrata la Santa Messa dedicata al Santo Patrono. L'appuntamento è fissato per le ore 18 nell'anfiteatro di Palazzo di Città in piazza della Vittoria.

Calice Ligure: Il 10 agosto via al concerto itinerante del duo formato da Riccardo Pampararo (chitarra) e Marco Bortoletti (flauto), alla scoperta dei monumenti e dei luoghi caratteristici calicesi, che culminerà in una radura per festeggiare degnamente la Notte di San Lorenzo con un “concerto sotto le stelle”.

Ceriale: Il rispetto delle risorse naturali e dell’ambiente sono sempre stati obiettivi importanti per la Cooperativa Arcadia nella gestione dei propri servizi, specialmente per quanto riguarda il Museo Paleontologico “S. Lai” di Ceriale, frazione Peagna, dedicato alla scienza, alla botanica e ai reperti fossili. Proprio in quest’ottica di tutela e salvaguardia ambientale, il giorno 10 agosto, alle ore 21.00, verrà organizzato un incontri conoscitivo della testuggine palustre ingauna, familiarmente chiamata Emys. Il progetto di conservazione della testuggine d’acqua dolce ingauna è nato dall’impegno congiunto di numerose istituzioni: l’Università di Genova, la Provincia di Savona, il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale, l’Università di Genova, la Comunità Montana Ingauna, la Fondazione Acquario di Genova,Natura Genova, WWF Liguria e con la collaborazione dei Comuni di Albenga, Garlenda e Villanova d’Albenga.

Pietra Ligure: Dal 10 al 14 Agosto torna la Sagra del Nostralino, nel bosco di Ranzi sulla collina di Pietra Ligure. Nata nei primi anni cinquanta come una semplice festa di paese per “celebrare” il vino Nostralino, il tipico rosso del territorio realizzato con uve sia a bacca bianca che scura, con il passare dei decenni, è diventata un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che amano conciliare, la buona cucina, la natura e il divertimento. Uno degli eventi enogastronomici più attesi della Riviera di Ponente capace ogni anno di richiamare migliaia di turisti che, salendo per una tortuosa strada panoramica, raggiungono il piccolo borgo ligure abbarbicato sul Colle della Madonnina, e riempono letteralmente la suggestiva conca naturale che si apre all'improvviso nella fitta macchia mediterranea. Un vero proprio rito conviviale collettivo, quest'anno impreziosito da una “frizzante” novità. Gli organizzatori del Circolo Giovane Ranzi infatti, in occasione del centenario della nascita della propria Associazione, hanno arricchito l'etichetta 1919, la selezione di vini ufficiali della manifestazione, con un BRUT prodotto da uve bianche del territorio che andrà ad accompagnare, il Nostralino ed il Vermentino (che anche quest'anno ha ricevuto la prestigiosa certificazione DOC). La cucina, da sempre ispirata alla tradizione, propone i mitici ravioli di Ranzi, preparati seguendo l'antica ricetta paesana, lo zemin di ceci, le trofie al pesto patate e fagiolini, i tagliolini allo spada, le lumache alla ligure, lo spada alla griglia, la frittura di anelli, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle salate di trombette, quelle dolci di mele, la formaggetta ligure e tante altre prelibatezze.

Come consuetudine, le serate si concluderanno in pista, ballando e cantando sotto le stelle fino a notte fonda: è prevista infatti una vera e propria “maratona” musicale con un ricco programma di intrattenimento a 360°. Tutte le sere dalle 20 alle 22 apriranno le danze alcune tra le orchestre più apprezzate della Riviera (10/11/14 Beppe Montagna & Veronica Seriani, 12/13 Orchestra Laura Fiori). Dalle 22 sul palco principale saliranno le migliori Party Band per uno show all’insegna del Rock e della Dance (10/8 Divina, 11/8 Cashtag 12/8 Dejavu , 13/8 Groovejet, 14/8 Cani Sciolti). Dopo il concerto dalle 24.00 Djset a cura di MaxDjCrippa, con una sfrenata alternanza di Hit del momento e Revival.

Ricco anche il programma per le attività collaterali: Lunedì 12 Agosto torna la storica Camminata nel Verde, corsa podistica non competitiva di 6 km a cura della ASD Runners Loano. La partenza è prevista alle ore 18.00 mentre le iscrizioni inizieranno alle ore 16 nell’area Sagra (quota di iscrizione Euro 6,00. Per info: 3356505779). Tutte le sere inoltre: mostra fotografica allestita del Circolo Fotografico Riviera delle Palme, mercatino dell’artigianato a cura “Artigianalmente”, giochi e gonfiabili per bambini. Anche quest'anno sarà attivo l'innovativo servizio di CASSA WEB: collegandosi alla pagina dedicata su www.ranzi.it sarà possibile prenotare i piatti in anticipo da casa, e, volendo, anche pagarli direttamente on line attraverso i sistemi digitali Satispay e Paypall, evitando così la fastidiosa coda alle casse. Ampio parcheggio sia per le auto che per le moto.

Pietra Ligure si prepara ad una ricca ed innovativa rassegna culturale, nata dalla collaborazione tra amministrazione comunale e associazione ILM, che animerà da domenica 11 a sabato 31 agosto la centralissima piazza Vittorio Emanuele II. L'ultima produzione dei Cantieri Navali di Pietra Ligure è il Container di Fuori Onda che “ha preso il mare” lo scorso maggio a Genova e che da allora ha già fatto tanta strada; un viaggio sensoriale in 5D che domenica lo porterà alle origini nella cittadina rivierasca. Sarà proprio il Container arancione di Fuori Onda il “contenitore culturale” che coinvolgerà la piazza in numerose proposte culturali che vanno dalla musica d’autore, al teatro, alla danza, fino ad arrivare alle proiezioni e alle mostre, in un sorprendente mix di arte ed emozioni. Un progetto importante che, nato con il docufilm sulla storia dei Cantieri Navali nel dicembre 2018, è cresciuto un pezzetto alla volta ed è stato capace di convincere istituzioni e privati del suo valore, diventando itinerante. Si parte Domenica 11 alle ore 19 con L’aperitivo del Container. Il Container di Fuori onda si trasformerà in salotto con gli invitati che converseranno di attualità. Conducono Simone Conti e “i Ragazzi di Pulp in Valmaremola”. Domenica 11 alle 21.30, Il Ponte di Zan con Alessandra Munerol e Sara Polo. Salvatore Coco, Sara Polo, Simone Ermellino, Alessandra Munerol e Ivano Vigo.

Vado Ligure: Domenica 11 agosto concerto della band Progetto Festival alle 21.00 nei giardini a mare Colombo.