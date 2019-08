Varazze, successo di pubblico per il concerto all'alba al Molo Marinai d'Italia

L’Ensemble Dodecacellos in concerto all'alba riempie il Molo Marinai d'Italia. In tantissimi hanno partecipato al concerto all'alba, organizzato dal Comune di Varazze in collaborazione con l'assessorato alla cultura, al turismo e alla comunicazione, apprezzando le interpretazioni dell’Ensemble Dodecacellos, diretto dal maestro Albertini, che si è esibito con brani famosi da Bach a Piazzolla, dagli omaggi a Morricone e De Andrè sul Molo Marinai d'Italia, al sorgere del sole L’ensemble si è esibito, davanti a tantissimi turisti e residenti, insieme a Davide Ravasio (sassofono), Luca Moretti (percussioni) e Andrea Albertini (pianoforte).

L’Ensemble Dodecacellos è una formazione da camera che ha avuto il suo debutto nel 2010 per la serata conclusiva di “Perosiana”, festival di musica sacra, insieme al grande attore Ugo Pagliai.

L’idea del direttore Albertini è creare un gruppo che diffonda la musica “colta” strumentale attraverso trascrizioni da lui stesso effettuate per il violoncello, il più affascinante tra gli strumenti ad arco.

Il repertorio abbraccia tutta la storia della musica dal binomio barocco Bach – Haendel, passando attraverso indimenticati romantici come Mascagni e Saint-Saens, fino alla musica dei nostri tempi con Rota, Piazzolla, Morricone, Mancini.