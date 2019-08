Sassello: visita di Alessandra Locatelli, ministro della famiglia e della disabilità (FOTO)

Una importante visita oggi a Sassello: il Ministro della famiglia e della disabilità, Alessandra Locatelli, ha incontrato il Sindaco Daniele Buschiazzo, l’assessore alla sanità e alle politiche sociali della Regione Liguria Sonia Viale e il consigliere regionale Paolo Ardenti. Presenti anche l’onorevole Sara Foscolo ed il senatore Francesco Bruzzone.

Il Ministro ha visitato l’ospedale per anziani Sant’Antonio, azienda pubblica di servizi alla persona, ed ha avuto modo di conoscere il progetto di Regione relativo alle residenze aperte che proprio nell’ambito delle Aree Interne sarà sperimentato a Sassello.

"La residenza aperta e l’infermiere di famiglia sono due progetti che partiranno in Provincia di Savona per andare incontro alla popolazione più fragile per un’assistenza a km 0 - ha dichiarato l’assessore Sonia Viale - Oggi il Ministro, che ha una decennale esperienza nel mondo della disabilità, ha colto immediatamente le opportunità di sviluppo di questi progetti".

"Il Comune di Sassello è rappresentativo del territorio ligure con il suo entroterra e grazie a responsabili dell'ambito sociale come Daniele Pitto, oggi anche lui presente, si riescono ad elaborare progetti a difesa dei presidi sociali ed anche sanitari - ha spiegato il consigliere Paolo Ardenti - Inoltre, sul tema dei minori in affido vi è qui un grande sforzo per aiutare le famiglie di origine a superare le difficoltà senza fare ricorso ad allontanamenti che poi hanno anche un costo elevatissimo per i piccoli comuni".