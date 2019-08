Aggressione al Galliera, Viale: "Episodio grave, già scritto al Prefetto per potenziamento controlli"

"L'aggressione di questa notte all’Ospedale Galliera è stato un episodio grave, di cui è stato nuovamente vittima un operatore sanitario al quale va un augurio di pronta guarigione”, ha commentato la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Sonia Viale. “Siamo di fronte a episodi purtroppo ormai frequenti negli ospedali italiani e per i quali anche il Parlamento si è attivato per l'approvazione di una legge sul tema per inasprire le pene. Per quanto riguarda le iniziative di Regione Liguria, all'interno del DIAR Area Pronto Soccorso l’argomento è da tempo all'attenzione dei professionisti”.

“Rassicuro il consigliere Rossetti, che non ha perso occasione per fare polemica su una vicenda che ha visto autore una persona dipendente da sostanze stupefacenti, che nell'ambito del DIAR partecipano i Primari, compreso il responsabile del Pronto Soccorso del Galliera, i quali sicuramente hanno l'opportunità di proporre i miglioramenti dei modelli organizzativi e di monitorarne l’attuazione. All'Ospedale Galliera inoltre esiste il servizio di guardia giurata notturno e sono all’attenzione le predisposizioni di ulteriori accorgimenti che - mi conferma la Direzione Generale - ad oggi non erano stati ancora suggeriti”.

“Ciò che più mi preme è rassicurare gli operatori che non saranno e non sono lasciati soli. A tal proposito ho recentemente scritto al Prefetto di Genova per il potenziamento dei controlli e del supporto per la sicurezza dei pronto soccorso”.