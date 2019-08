Albenga: successo per la serata Emys Award, tutto pronto per "Calici di Stelle" e i fuochi d'artificio (FOTO)

Musica, cabaret e la consegna, a Enzo Vizzari, dell'ambito riconoscimento rappresentato dalla tartaruga ingauna. Questo e molto altro è stata la serata di ieri degli Emys Award presentata da Enrico Balsamo (showman, mago e ventriloquo).

"Marta e Gianluca" e i "Senso Doppio" hanno intrattenuto il pubblico con i loro sketch comici, mentre la bravissima cantante ingauna Roberta Monterosso ha emozionato con i suoi brani.

Il clou della serata è stato raggiunto con la consegna del premio ad Enzo Vizzari, noto giornalista e Direttore delle Guide dell'Espresso, legato profondamente ad Albenga per avervi trascorso alcuni anni quando il padre carabiniere prestò la sua opera presso la Compagnia di Albenga.

Vizzari ha ricordato il periodo trascorso ad Albenga e come i sapori dei prodotti di questo territorio gli siano sempre rimasti nel cuore.

"Sin da piccolo sono stato un appassionato del buon mangiare - afferma Vizzari durante la serata - i miei genitori, quando volevano farmi un regalo, mi portavano a mangiare fuori. Ricordo ancora un ristorante che era proprio di fronte alla caserma in quegli anni".

"Albenga ha tante eccellenze, così come, più in generale, la Liguria - continua - Credo che debbano essere sempre più valorizzate per fare in modo vengano conosciute in tutta Italia e all'estero, magari attraverso i ristoratori che con il loro lavoro esaltano i prodotti locali".

A leggere la motivazione della scelta di Enzo Vizzari è stata Emanuela Guerra consigliere del Comune di Albenga che spiega: "L'Emys Award è nato per valorizzare il territorio e lo Slow Tourism. Nella sua seconda edizione si è deciso di focalizzare l'attenzione sulle eccellenze enogastronomiche della piana. Con l'auspicio che questo nuovo incontro con la Città possa rafforzare un legame che pone come obbiettivo comune la valorizzazione delle eccellenze del territorio, il Comitato Locale del Turismo ha scelto di consegnare questo riconoscimento a Enzo Vizzari".

Il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: "Sono onorato di poter consegnare questo premio a un uomo che sta portando avanti un aspetto, come quello del turismo lento, volto a valorizzare l'enogastronomia e le nostre eccellenze. È bello pensare che i nostri ospiti, i turisti che accogliamo, possano portare con sè, oltre ai ricordi di Albenga anche i suoi profumi e i sapori dati dai nostri prodotti".

Il vicesindaco Passino: "Soddisfazione per la riuscita della serata e per tutto quello che ha voluto rappresentare. Divertimento, musica, ma anche la tradizione, la cultura e la nostra terra, il tutto perfettamente coniugato nell'Emys Award".

Presente alla serata anche Antonio Ricci al quale è stato conferito il riconoscimento lo scorso anno che, tra una battuta e la sua straordinaria sagacia, ha parlato dell'importanza di esaltare i prodotti locali come la zucchina trombetta, il carciofo spinoso, l'asparago violetto e il pomodoro cuore di bue.

Ma non è finita qui, infatti quest'anno l'Emys Award si è sdoppiato e stasera, sabato 10 agosto a partire dalle ore 21,00, sempre il Lungomare Doria - Cristoforo Colombo, ospiterà "Calici di Stelle", l'evento estivo più atteso da enoturisti e amanti del vino.

La serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico in zona Foce alle ore 23,30.