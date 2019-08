Al via l'esodo di Ferragosto, quando e dove aspettarsi code sulla Torino-Savona e Savona-Ventimiglia

Parte domani, lunedì 12 agosto, la settimana che porterà a Ferragosto. Per l’occasione la società Autostrada dei Fiori Spa - che gestisce i raccordi autostradali della Savona-Ventimiglia (A10) e Torino-Savona (A6) – ha diramato un comunicato per affrontare al meglio l’esodo di questi giorni ed evitare i momenti di punta del traffico.



Per oggi, domenica 11 agosto e martedì 13 agosto, è previsto traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno, direzione Francia. Possibili code alla barriera di confine dalle 13 alle 19. In direzione Genova possibile traffico intenso su tutta la tratta con rallentamenti nel pomeriggio e code in entrata previste per oggi mentre per martedì previste possibili code in entrata alla Barriera di Confine.



Alla vigili di Ferragosto, mercoledì 14 agosto è prevista in direzione Francia traffico intenso sempre tra Savona e Spotorno con possibili code in uscita alla barriera di confine. In direzione del capoluogo ligure previsto traffico intenso su tutta la tratta con in mattinata possibili code in entrata alla barriera di confine.



Nel giorno della Santa Assunzione si prevede traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno (direzione Ventimiglia) con possibili code in uscita alla barriera di confine nel pomeriggio. Verso Genova per tutta la giornata prevista traffico intenso su tutta la tratta con possibili code in mattinata alla stazione di Spotorno e Finale Ligure.



Mentre per quello che riguarda i cantieri sul percorso autostradale non saranno presenti lavori sull’A10 nei giorni interessati dall’esodo di Ferragosto. Un cantiere attivo sull’A6 (Torino-Savona): tra Ceva e Millesimo (in direzione sia Savona che Torino) ci sarà una deviazione della carreggiata dal km dal km 82 all’83 per garantire i lavori al viadotto Mollere Sud la cui fine è prevista per il 4 novembre di quest’anno.