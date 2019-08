Cengio, segnalata l'erogazione di acqua sporca in alcune zone del paese

Erogazione di acqua sporca in alcune zone di Cengio, lo segnala la pagina Facebook "Cengio nel Cuore - Informa":

"Si segnala ancora, in alcune zone di Cengio, erogazione di acqua sporca. Il Responsabile dell’Acquedotto, presente da questa mattina in paese per monitorare la situazione, assicura che con progressività la situazione tornerà alla normalità e si tratta delle conseguenze dovute ai problemi riscontrati nella giornata di ieri, sabato 10 agosto (per anomalie sulla trasmissione dei dati, si è svuotata completamente la vasca Povigna 1). Non è tuttavia possibile comunicare le tempistiche esatte di ripristino. Ci scusiamo nuovamente per il disagio".