Meteo, massime in aumento e grande afa in provincia di Savona

Giornata quella di ieri caratterizzata dal sole su gran parte della regione; hanno fatto eccezione le nubi basse che hanno interessato in particolare il savonese e, fino alla tarda mattinata, anche parte del genovese, soprattutto la parte più occidentale.

I venti si sono disposti dai quadranti meridionali, deboli o localmente moderati mentre il mare, alla boa di Capo Mele è risultato poco mosso con temperatura dell’acqua arrivata a 27.1 gradi.

Per quanto riguarda le temperature minime il valore più basso si è registrato a Pratomollo (Genova) con 13.6 mentre il più alto ad Alassio (Savona) con 24.2. Per le massime, segnalando anche che l’umidità si è mantenuta su valori medio-alti, il valore più alto si è registrato ancora una volta a Riccò del Golfo (La Spezia) con 35.2.

Queste minime e massime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 23.8-30.6 Savona Istituto Nautico 23.8-29.7 Imperia Osservatorio Meteo Sismico 22.7-27.7 La Spezia 22.0-30.3

Ecco le previsioni per i prossimi due giorni del Centro Meteo Arpal:

OGGI, DOMENICA 11 AGOSTO:

Al mattino ancora nubi basse irregolari a Ponente, in dissolvimento nel corso della giornata; in serata nuovo aumento della nuvolosità. Sereno o poco nuvoloso su Centro e Levante Venti: deboli da Est, Sud-Est, localmente in regime di brezza. Mare: poco mosso; Umidità: su valori medio-alti Segnalazioni di protezione civile: nessuna Temperature minime stazionarie, massime in aumento

DOMANI, LUNEDI’ 12 AGOSTO:

Una nuova onda depressionaria atlantica si approssima da Ovest esponendo la regione al flusso di aria calda e umida dai quadranti meridionali con conseguente crescente sensazione di afa. La giornata sarà caratterizzata nuvolosità variabile, a tratti consistente, che tenderà a divenire più diffusa in serata. Non si escludono deboli isolati piovaschi Venti: deboli in regime di brezza, rinforzi fino a moderati su Centro-Ponente nelle ore centrali della giornata. Mare: poco mosso o localmente calmo Umidità: su valori medio-alti, in aumento Segnalazioni di protezione civile: nessuna Temperature minime in aumento, massime stazionarie