Raduno "4 Zampe Day": presidente Piana abbraccia Zoe, cane eroe del Ponte Morandi

"I cani fanno parte della nostra vita non solo perché rientrano nella nostra sfera affettiva, ma anche per il fatto che spesso svolgono funzioni importanti per tutta la comunità. Infatti, vengono impiegati con successo negli interventi di protezione civile, di pubblica sicurezza, nel soccorso alpino, nei salvataggi in mare. Senza dimenticare il prezioso lavoro che svolgono per migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti".

Lo ha dichiarato Alessandro Piana, presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria, che ha partecipato al 14° raduno "4 Zampe Day" di Mendatica. La manifestazione dell’imperiese, aperta a cani di razza e meticci, è stata organizzata dall’associazione Settimia e, dopo una lunga passeggiata nei boschi, si è svolta la sfilata di tutti i "concorrenti" con la premiazione a sorteggio.

Fra i protagonisti, anche i cani dei reparti Cinofili di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Inclusa Zoe, cagnetta eroe dei VVF per gli interventi effettuati, tra gli altri, a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi a Genova.

“L’intelligenza degli amici a 4 zampe, le doti innate di coraggio e di fedeltà - ha aggiunto Piana - li spingono a rischiare perfino la vita per noi. Anche per questo rappresentano un esempio dell’amore disinteressato e totale per l’uomo. Come negli anni precedenti, questa edizione del bellissimo raduno ha avuto successo, richiamando a Mendatica oltre un centinaio di persone che hanno accompagnato il proprio cane o perché attratte dall’originalità della manifestazione".

"Sono grato agli organizzatori per questa iniziativa sul nostro territorio, che da decenni rappresenta anche un fortunato richiamo turistico per Mendatica, perché hanno saputo cogliere e valorizzare il senso più profondo del rapporto che da secoli lega il cane all’uomo".